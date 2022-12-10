خطوات إنهاء التعاقد على عداد المياه.. اعرف المستندات المطلوبة

يلجأ العديد من الأشخاص عند النقل من سكن إلى آخر أو مدينة إلى أخرى، إلى التنازل عن العدادات الخاصة بهم سواء مياه أو كهرباء أو غاز.

ويبحث من يريدون التنقل ولأي غرض آخر، عن كيفية التنازل عن عداد المياه، وهو ما أوضحته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

وذكرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز الخطوات والمستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه، وذلك على النحو الآتي:

المستندات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه

وعند التنازل عن العداد أو إنهاء التعاقد عليه، يجب إحضار المستندات المطلوبة التالية:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

3- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

4- آخر قراءة بالعداد عند الرفع.

الإجراءات المطلوبة لإنهاء التعاقد على عداد المياه

1- على العميل أو المنتفع الذي يريد التنازل القيام باستيفاء طلب رفع العداد.

2- يتم سداد الرسوم المقررة وجميع المستحقات المقررة على الاشتراك الخاص بالعداد إن وجد.

3- كما يجب إخطار شبكة المياه لرفع العداد وإيداعه بالمخازن.

4- كما يجب إخطار القطاع التجارى لإقفال الإشتراك.

5- وبعدها يتم إيقاف إصدار الفواتير.

وتستغرق الفترة الزمنية من طلب تقديم الخدمة لإنهاء التعاقد على عداد المياه حتى الحصول عليها، 6 أيام عمل مقسمة على النحو الآتي:

تقديم الطلب، وتستغرق يوم عمل.

- كما يستغرق مدة رفع العداد وإيداعه بالمخازن، 3 أيام عمل.

- غلق الاشتراك، وتستغرق يومين.