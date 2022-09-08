كيف يمكنك تغيير عداد المياه التالف؟.. خطوات تقديم طلب إلى شركة المياه

تواصل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، استقبال طلبات المستهلكين من عملاء الشركة، الذين يواجهون أعطال مستمرة في عدادت المياه الخاصة بهم.

وكشفت الشركة من خلال الصفحة الرسمية لها، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الطرق الخاصة والسريعة لتغير عدادات المياه العاطلة، بشكل ميسر على جميع المستهلكين الراغبين في تقديم طلبات للشركة، حتى تستطيع الشركة احتساب كميات استهلاك المياه على كل وحدة سكنية او تجارية، من خلال القراءات الفعلية، وللحد من المياه المباعة تقديريا في حالة وجود أعطال بالعدادت، والتي تصدر لها فواتير من داخل الشركة.

طريقة تقديم طلب لتغيير عدادات المياه العاطلة

- على صاحب العداد، تقديم طلب لتركيب عداد مياه ميكانيكي جديد، على أن يكون موضح به كل بيانات العداد القديم، واسم صاحب العداد، إلى شركة المياه التابع لها.

وأتاحت الشركة استقبال الطلبات، من خلال أي فرع من فروع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة، على أن يرفق بها التالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من آخر فاتورة مياه مسجلة باسم صاحب العداد.

ويجب دفع مبلغ 792 جنيها، وهي تكلفة القيمة المالية للعداد الجديد.

وفي حالة وجود أي أسئلة او استقسارت من جانب المواطنين، يجب الاتصال على الخط الساخن للشركة من خلال رقم 125.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

وأشارت الشركة إلى طرق الاستعلام عن فاتورة المياه شهريا، من خلال الموقع الرسمي لـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، كتالي:

- الضغط على أيقونة «احسب فاتورتك»، وعلى الفور ستظهر الصفحة المخصصة للاستعلام عن فواتير المياه.

- إدخال البيانات المطلوبة وتحديد نوع النشاط، سواء كانت فاتورة منزلي أو تجاري أو سياحي أو منشأة صناعية.

- وضع القراءة الحالية لعداد المياه دون أخطاء.

- وضع القراءة السابقة للعداد، والتي تخص الشهر الماضي.

- تحديد عدد وحدات العقار، المشتركين في نفس عداد المياه.