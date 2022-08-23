آخر موعد لتسجيل قراءة عداد المياه الخميس المقبل.. إجراءات قانونية حال التلاعب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عن أن الخميس المقبل الموافق 25 من شهر أغسطس الجاري هو آخر ميعاد لتسجيل قراءة عداد المياه الخاص بالمشتركين.

رابط تسجيل قراءة عداد المياه

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رابط يمكن للمستهلكين تسجيل قراءة العداد الخاص بكم عبر موقعنا الإلكتروني من خلال الرابط التالي: http://www.dkwasc.com.eg/reads/

تعليمات لتسجيل قراءة عداد المياه

وكشفت عن تعليمات يجب أن يقوم المستهلك بأتباعها لتسجيل قراءة عداد المياه الخاص بهم كالاتي:

موعد بدء تسجيل قراءات عداد المياه بالدقهلية

وأعلنت أن ميعاد تسجيل القراءات الخاصة بعداد المياه للمستهلكين تبدء من اليوم الخامس عشر إلى اليوم الخامس والعشرون من كل شهر.

تسجيل القراءة الفعلية الصحيحة

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المستهلكين بمراعاة تسجيل القراءة الفعلية الصحيحة من واقع قراءة العداد على الطبيعة.

مراجعة القراءة المسجلة عن طريق العميل ومدى مطابقتها للطبيعة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه يجب مراعاة أنه سيتم مراجعة القراءة المسجلة عن طريق العميل ومدى مطابقتها للطبيعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قالت الشركة إنه في حالة وجود فرق ملحوظ بين القراءة المسجلة بمعرفة العميل على الموقع الإلكتروني والقراءة الفعلية على الطبيعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك.