خطوات تسجيل قراءة عداد المياه لاستهلاك شهر نوفمبر 2022

يسعى مشتركو أصحاب عدادات المياه التقليدية والقديمة للبحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها بالمحافظات للإبلاغ عن قراءة استهلاك العدادات عن شهر نوفمبر الجاري لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء.

موعد تسجيل قراءة عداد المياه

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور على صفحتها الرسمية «فيسبوك» إمكانية تسجيل المشاركين من أصحاب عدادات المياه التقليدية والقديمة خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر عبر تطبيق «قراءتي» الذي يعتمد على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات، عن طريق توصيل القراءة الحقيقية و الفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافة أنحاء المحافظات باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والآمنة وتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة، لأن التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه وإضافة صورة العداد وهو ما يضمن دقة المعلومات وصحة البيانات.

كيف يتم تسجيل قراءة عداد المياه عبر تطبيق «قراءتى»

وكشفت الشركة أن أولى خطوات تسجيل قراءة عداد المياه تبدأ عبر تطبيق «قراءتي»، من خلال تحميل التطبيق مجانًا لأنظمة الأندرويد عبر هذا الرابط.

وتحميله لأنظمة IOS من خلال هذا الرابط.

مراحل تسجيل العميل بياناته بتطبيق «قراءتي»

وأشارت الشركة إلى أن الخطوة التالية تأتي من خلال مرحلة تسجيل بيانات العميل الموجودة على فاتورة المياه التي تتمثل في «اسم المشترك، رقم الاشتراك، اختيار الشركة التابع لها، رقم الهاتف»، ثم بعد ذلك تعيين المستخدم كلمة مرور وإعادة إدخالها مرة أخرى.

كما يمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل والقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق الإلكتروني.