تفعيل منظومة شحن عداد المياه مسبق الدفع بالفيوم.. اعرف الخطوات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل رئيس الشركة، عن تفعيل منظومة شحن عداد المياه مسبق الدفع بفروع خدمة العملاء، للشحن بصورة فورية على رقم 575، وذلك تيسيراً على المواطنين، موضحة أنّ الخدمة بدأت في فرعين فقط لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولكنه من المستهدف تفعيلها في باقي الإدارات خلال الفترة المُقبلة.

ويأتي ذلك بعد تركيب المواطنين العدادات مسبقة الدفع بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، نظراً لكونها أكثر توفيراً من العدادات الأخرى.

أماكن شحن العداد مسبق الدفع

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، في بيان لها، أنّه جرى توفير خدمة شحن عداد المياه مسبق الدفع، على رقم 575 في فرعين وهما:

1- فرع خدمة العملاء بمدينة الفيوم.

2- فرع خدمة العملاء بمدينة أبشواي.

من أين أشحن كارت المياه؟

وطرح العشرات من أهالي محافظة الفيوم، تساؤلاً وحيداً وهو من أين أشحن كارت المياه؟ وردت شركة مياه الشرب أنّه يمكن للمواطنين شحن كارت المياه من خلال الأماكن التالية:

1- من خلال فروعي شركة المياه بالفيوم وأبشواي.

2- يتم شحن كارت المياه من مراكز الشحن التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

3- شحن عداد المياه مسبق الدفع عن طريق «فوري» لدى الباعة والسوبرماركت.

4- يمكن شحن كارت المياه أون لاين أو من خلال الفيزا.

كيف أشحن كارت المياه من فوري؟

وحول تساؤلات أهالي محافظة الفيوم، عن كيف أشحن كارت المياه من فوري؟ تجيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنّه يجب إتباع عدة خطوات لشحن كارت المياه كالتالي:

1- يوضع الكارت داخل العداد ويتم الضغط على الزر الأحمر قبل التوجه لشحنه.

2- يتم التوجه إلى مراكز الشحن وشحن كارت المياه بالمبلغ المطلوب.

3- عقب شحن الكارت يجب وضعه داخل العداد مرة أخرى والضغط على الزر الأحمر لتشغيل الرصيد.

4- يتم الضغط على الزر 3 مرات في حالة رغبة المواطن في معرفة الرصيد المتبقي.

سعر عداد المياه مسبق الدفع

وبحسب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فإنّ رسوم تركيب عداد المياه مسبق الدفع 2022، بلغت 1810 جنيهاً، موضحةً أنّه يتم تركيبه وتوصيل المياه للمواطن خلال أسبوع واحد فقط من سداد مقايسة العداد، فضلاً عن احتساب الفاتورة عقب تركيب العداد الجديد بشهر.