اشتعال سيارة نقل إثر انقلابها أعلى كوبري الارتداد في الشيخ زايد

نشب حريق في سيارة نقل، أعلى كوبري الارتداد بالكيلو 28 في اتجاه القاهرة، دائرة قسم الشيخ زايد أول، دون حدوث أي وفيات أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بحريق سيارة أعلى كوبري الارتداد

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، باشتعال سيارة نقل أعلى كوبري الارتداد، وعلى الفور أمر بانتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة نقل، يستقلها سائق 48 عاما، ومرافقه، 38 عاما، اختلت عجلة القيادة بيد قائد السيارة ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وتمكن قائدها ومرافقه من الخروج منها دون حدوث إصابات، وبعدها اشتعل موتور السيارة، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.