تفاصيل مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 26 يوليو

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرين في حادث تصادم 4 سيارات أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان، وجرى نقل الجثمانين والمصابين إلى أقرب مستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أعلى منطقة شارع السودان دائرة القسم، على الفور انتقل إلى مكان الحادث المقدم حسام العباسي والقوة المرافقة له.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بين عدة سيارات، الأولى سيارة ملاكي قيادة شاب حاصل على ثانوية عامة 30 سنة، ومقيم منشأة القناطر لقي مصرعه، والأخرى ملاكي قيادة سائق 34 سنة ومقيم الوراق ويستقلها برفقته كل من ربة منزل، ومدير شركة خاصة 53 سنة، ومقيمان الشيخ زايد مصابين بكدمات وجروح واشتباه كسور متفرقة بالجسم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والسيارة الثالثة أجرة ميكروباص قيادة سائق 30 سنة ومقيم أسوان مصاب بكسر بالجسم، والسيارة الرابعة «ملاكي» قيادة عاطل 34 سنة ومقيم حدائق أكتوبر مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم يستقلها برفقته شاب 35 سنة ومقيم القليوبية «لقي مصرعه».

وتبين للأجهزة الأمنية أنه أثناء سير السيارة الأولى بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى عبور الجزيرة الوسطى واصطدامه بالثانية بمنتصف الطريق ثم اصطدامه بالمواجهة بالسيارة الثلاثة الأخرى والرابعة القادمين في الاتجاه المقابل.

إصابة 4 أشخاص

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى ومرافق السيارة الرابعة متأثرين بإصابتهما بكسر ونزيف بالمخ، وكذا حدوث إصابة مستقلي السيارة الثانية وقائدي السيارتين الثالثة والرابعة بكسر وكدمات وسحجات متفرقة، وحدوث تلفيات بالسيارات.

جرى نقل الجثمانين إلى مستشفى إمبابة العام، والمصابين إلى مستشفى دار الفؤاد، وتم إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارات، وبسؤال قائدي السيارات الثانية والثالثة والرابعه أيدوا ما جاء بالفحص، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.