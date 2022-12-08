رئيس جامعة حلوان يجتمع مع المقاولين ومسئولي الصيانة

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، مع مقاولين مسئولي أعمال التطوير القائمين على المشروعات الجاري تنفيذها بالجامعة، وأعمال الصيانة في المنشآت، مشددا على تنفيذ جميع الأعمال اللازمة في المشروعات وأعمال التطوير، بحسب الخطة الموضوعة والمواصفات.

سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات بجودة عالية

ووجه رئيس جامعة حلوان، بضرورة سرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية بالمشروعات بجودة عالية من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية، للحفاظ على مصلحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكليات.

ضرورة تنفيذ المشروعات والأعمال بصورة متميزة

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تنفيذ المشروعات والأعمال بصورة متميزة، والتأكد على الانتهاء من جميع الأعمال اللازمة، بحسب الخطة الموضوعة والمواصفات التي جرى وضعها، مؤكدًا أهمية الالتزام التام بالموعد المحدد لانتهاء عملية الصيانة، وتنفيذ كل المتطلبات المنصوص عليها.

التعاون التام مع المقاولين المنفذين للمشروعات

أشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الجامعة حريصة كل الحرص، على التعاون التام مع المقاولين المنفذين للمشروعات وأعمال الصيانة في سبيل إتمام مهمتهم بالشكل المطلوب والمتفق عليه، معربا عن ارتياحه الشديد من التجاوب الإيجابي، الذي أبداه المقاولون من أجل تنفيذ كل متطلبات مشروعات جامعة حلوان، والانتهاء منها في الوقت المحدد.