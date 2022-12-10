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افتتاح 3 محطات جديدة من قطار العاصمة غدا

كتب:

توفيق شعبان
07:11 م | السبت 10 ديسمبر 2022
مترو الأنفاق

مترو الأنفاق

أعلنت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، افتتاح ثلاث محطات جديدة بقطار العاصمة، وهي الروبيكي، حدائق العاصمة ومطار العاصمة، وذلك طبقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

تأتي هذه الخطوة من أجل تقديم تجربة تنقل سهلة للركاب باستخدام الطاقة النظيفة وتشجيع الكثير من المواطنين على استخدام وسائل المواصلات حيث يمثل قطار العاصمة نقلة نوعية في قطاع المواصلات بمصر.

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بقلم توفيق شعبان