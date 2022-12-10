جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في المحافظات.. تستمر 10 أيام

‎بدأ العد التنازلي لانطلاق الامتحانات، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في جميع المحافظات، والتي من المقرر أن تنطلق في يناير المُقبل، وتستمر لمدة 10 أيام على أن تنتهي في نفس الشهر لتبدأ بعدها إجازة نصف العام.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، جدول امتحانات الصف الأول الثاني 2023 في جميع المحافظات، فضلًا عن نشر ضوابط الامتحان، وتوقيت أدائه، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، فإنّ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في جميع المحافظات سينطلق بدءًا من 11 يناير ويستمر لمدة 10 أيام على أن ينتهي يوم 22 يناير.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في المحافظات كالتالي:

السبت 11 يناير 2023.. امتحان اللغة العربية.

الاثنين 13 يناير 2023.. امتحان اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 14 يناير 2023.. امتحان مادة الأحياء.

الأربعاء 15 يناير 2023.. امتحان مادة الجغرافيا.

الخميس 16 يناير 2023.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية "فرنسية أو ألماني، أو صيني أو أسباني".

السبت 18 يناير 2023.. امتحان مادة الرياضيات.

الأحد 19 يناير 2023.. امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

الاثنين 20 يناير 2023.. امتحان مادة الفيزياء.

الثلاثاء 21 يناير 2023.. امتحان مادة التاريخ.

الأربعاء.. 22 يناير 2023.. امتحان مادة الكيمياء.

توقيت امتحانات الصف الأول الثانوي

وتنطلق امتحانات الصف الأول الثانوي 2023، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا أي أنّها تكون في الفترة المسائية، وتستمر بحسب التوقيت الزمني المحدد لكل مادة على حدة، على أن تكون الامتحانات ورقية وإلكترونية، وذلك بحسب وزارة التربية والتعليم.

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي

وعقب إعلانها جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 في جميع المحافظات، أوضحت الوزارة أنّ الامتحانات ستكون بنظام الاختيار من متعدد بنسبة 85%، فضلًا عن بعض الأسئلة المقالية، بنسبة 15% بحسب طبيعة كل مادة.

موعد انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي 2023

ووفقًا لجدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 المعلن عنه في جميع المحافظات، فإنّ الامتحانات ستنتهي في 23 يناير المُقبل، على أن تبدأ يوم 28 يناير المُقبل، وتستمر لمدة 15 يومًا على أن تنتهي يوم 9 فبراير.