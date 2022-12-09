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مصرع 3 أشقاء في حريق منزل بسبب ماس كهربائي بالقناطر

كتب:

حسن صالح
02:35 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
حريق أرشيفية

حريق أرشيفية

لقي 3 أشقاء مصرعهم إثر نشوب حريق في منزلهم، اليوم، أثناء نومهم بسبب ماس كهربائي، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ونقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بنشوب حريق ومصرع 3 اشقاء 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد رفعت أبو سريع رئيس مباحث مركز القناطر بنشوب حريق بمنزل بالقناطر ووجود وفيات في الحريق.

تفاصيل حريق القناطر ومصرع 3 أشقاء

جرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق ونقل الجثث للمستشفى وتبين أن الحريق شب في منزل المواطن محمد عواض سالم من عزبة أياتي التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيريه فجر اليوم أثناء نوم قاطنيه ونتج عن الحريق وفاة يوسف محمد عواض 16 سنة وشروق محمد عواض 14 سنة وعواض محمد عواض 10 سنوات إثر ماس كهربائي.

وصرحت جهات التحقيق بندب المعمل الفني لمعاينة الحريق وبيان أسبابه والتصريح بدفن الأشقاء الـ3 ضحايا الحادث.

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بقلم حسن صالح