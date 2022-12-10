جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023.. «أزهري وعام»

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الأول الخاصة بطلاب الأزهر والتربية والتعليم في المحافظات، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي منذ بدء الدراسة لعام 2022-2023، كما أعلن أيضا قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات طلاب الصف الرابع.

وعن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 ، تبدأ مواعيده مطلع شهر يناير المُقبل، على أن تحسب أيام الامتحانات ضمن أيام الدراسة، وذلك طبقا لبيان وزارة التربية والتعليم.

امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي «عام»

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف السادس الابتدائي بمدارس أسيوط، من يوم 5 يناير 2023 ويستمر حتى 17 يناير 2023، وجاء كالآتي:-

الخميس 5 يناير: لغة عربية، خط، تربية دينية.

الثلاثاء 10 يناير: رياضيات.

الخميس 12 يناير: دراسات، حاسب آلي.

الأحد 15 يناير: لغة إنجليزية.

الثلاثاء17 يناير: علوم.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

وفيما يتعلق بجدول امتحانات الصف السادس الأزهري طبقا لبيان قطاع المعاهد الأزهرية، جاء كالآتي:-

يبدأ من 14 يناير المقبل بمادة «القرآن الكريم».

الأحد 15 يناير: «العلوم- التربية الإسلامية».

الاثنين 16 يناير: «اللغة العربية، والخط والإملاء».

الثلاثاء يناير: «الرياضيات- التربية الفنية».

الأربعاء 18 يناير: «الدراسات الاجتماعية- الحاسب الآلي».

الخميس 19 يناير: «اللغة الإنجليزية، المستوى الرفيع».