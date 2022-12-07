مصدر بـ«التعليم»: امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ 14 يناير.. والأسئلة ليست موحدة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، استعدت لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، والمنتظر عقدها يوم 14 يناير المقبل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ليست موحدة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن كل محافظة لها جدولها الخاص بامتحانات الشهادة الإعدادية 2023، إذ تعقد الامتحانات على مستوى المديريات، موضحا أن أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية ليست موحدة ولن تكون على مستوى الجمهورية، إذ توضع كل مديرية تعليمية أسئلتها وجدولها، موضحا أنه لا مجال لاستبدال الامتحانات بأبحاث ولا أدائها من المنزل.

لجان مراقبة بالمدارس

وأوضح المصدر أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 ستعقد في لجان مراقبة داخل المدارس بشكل طبيعي، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدا أنه لا يوجد أي قرارات بحذف أي أجزاء من المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، منوها بتوفير طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب، أثناء سير الامتحانات.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 تقيس الفهم ونتاج التعلم

وأشار إلى أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، منوها بأن جميع أسئلة الامتحانات تقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة لجميع موجهي المواد بالابتعاد عن الأسئلة ذات الطابع السياسي.