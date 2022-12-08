كلية دار العلوم بالقاهرة تقر تعديلاً جديدا بنظام الامتحانات.. تعرف عليه

أكد الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أن الكلية اتخذت عدة إجراءات لتطوير نظم التعليم والتدريب والامتحانات من أجل تحسين مستوى الخريجين بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، وجامعة القاهرة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكلية بدأت عقد عدد من الدورات التدريبية للطلاب في إطار تحسين العملية التعليمية، فضلا عن تدريبهم على الامتحانات بعد اتخاذ قرار بتقليل عدد أسئلة الامتحانات بنظام البابل شيت وتحويلها لأسئلة مقالية.

تقليل عدد أسئلة البابل شيت في الامتحانات

وأضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة أن امتحانات البابل شيت ليست وسيلة لتقويم الطلاب، وتستخدم بنسب معينة لا تزيد على 60%، خاصة في الفرق الأولى نظراً لضعف مهارات وأدوات الكتابة لدى الطلاب، بخلاف السنوات الأعلى التي يتم اختبار الطالب خلالها في الكتابة، مشيراً إلى أن نظام التقويم يتمثل في 20% تكليفات يسلمها الطالب في العام الدراسي من إجمالي الدرجات و80% للامتحان النهائي يتم توزيعها بنسبة 40% بابل شيت و60% مقال.