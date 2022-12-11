خطوات الحصول على المقررات الدراسية من وحدة الدعم لجامعة حلوان الأهلية

قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول، المقرر أن تنطلق خلال شهر يناير المقبل، تُقدم «الوطن» في إطار خدماتها التعليمية، خطوات الحصول على المقررات الدراسية من خلال وحدة الدعم الإلكتروني، التي خصصتها جامعة حلوان الأهلية، والتي بدأت بها الدراسة لأول مرة هذا العام.

في البداية، تضم وحدة الدعم الإلكتروني لجامعة حلوان الأهلية، مجموعة من الروابط الخاصة بكل برنامج دراسي، ومنها الرابط المخصص للتواصل مع طلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب، حيث يمكن لطلاب برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية.

يمكن لطلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية، ويمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة.

خطوات الحصول على المقررات الدراسية

- الدخول على الرابط المخصص من وحدة الدعم الإلكتروني.

- كتابة الرقم القومي بدقة.

- كتابة الرقم القومي مرة أخرى.

- الضغط على زر «الدخول».

برامج جامعة حلوان الأهلية

يُذكر أن الدراسة بجامعة حلوان الأهلية بدأت العام من خلال 3 كليات وهي كلية الهندسة وتتضمن برنامجين وهما «هندسة الأنظمة الذكية، وبرنامج العمارة والتصميم البيئي»، وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن برنامجين وهما «التصميم الداخلي البيئي، وبرنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية»، وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال وتتضمن برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.