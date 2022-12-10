المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في الحشيش ببورسعيد

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، حكمًا بالسجن المشدد 3 سنوات لـ متهم لحيازته 27 لفافة حشيش ببورسعيد وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض وعمر أحمد فتحي وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية الجلسة طارق عكاشة وخالد خضير؛ للحكم في القضية رقم 7223 لسنة 2022 جنح الزهور، والمقيدة برقم 1206 لسنة 2022 كلي بورسعيد.

ضبط لفافات الحشيش داخل ملابس المتهم

واستمعت المحكمة إلى مازن عاطف جابر نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة الزهور، والذي أوضح أنه خلال ضبط وتفتيش الشخص المتهم بإذن من النيابة العامة، عثر بين طيات ملابسه على 27 لفافة لنبات الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه لهذه الكمية للاتجار وأن المبلغ المالي هو ناتج من حصيلته.

وكما أظهر تقرير المعمل الجنائي أن المضبوطات لنبات الحشيش المخدر، والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 من شهر أكتوبر عام 2022، حيث أحرز «م ا ا م» عامل بمستودع الأنابيب، ويبلغ من العمر 33 عاما، مخدر الحشيش بقصد الاتجار.