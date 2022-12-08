حبس متهم تعدى بالضرب على طالب في عين شمس

أمرت جهات التحقيق في عين شمس، بحبس أحد الأشخاص مدمن للمواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طالب بالضرب واحتجازه، لاعتقاده بقيامه بعمل سحر له، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، التي شهدتها منطقة عين شمس بالقاهرة، كانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد تعرض طالب للضرب والاحتجاز، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة، وبإجراء الفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وقام رجال الشرطة بضبط عاطل وبصحبته طالب - مقيم بدائرة القسم مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعثر رجال الشرطة بداخل الشقة على سلك كهربائي عليه آثار دماء، أسطوانة غاز، حبل، لاصق شفاف عليه آثار دماء، قطعة من الحديد.

واعترف المتهم بالواقعة، وقيامه باستدراج الضحية إلى مسكنه بدعوى مساعدته في أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه، وعقب دخول المجني عليه إلى الشقة قام المتهم بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمًا قطعة حديدية وقيامه بتهديد المجني عليه بالقتل وتقييده بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم من متعاطي مخدر الآيس، ويعاني من حالة هياج، وعقب سؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.