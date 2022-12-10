نواب وسياسيون: قناة «القاهرة الإخبارية» منبر رائد سيغير خارطة الإعلام الإقليمي

أكد عدد من النواب والسياسيين أن القاهرة الإخبارية تأكيد لريادة مصر الإعلامية وتمثل نقلة نوعية فى تعزيز الوعى لدى المواطن المصرى والعربى فى ظل تسارع الأحداث على المستوى الإقليمى والدولى، وأوضح النواب الذين تحدثوا لـ«الوطن» أنه كان من الضرورى إطلاق قناة قادرة على تغطية الشأن الإقليمى من منظور يراعى مصالح العرب والأمن القومى لدولهم ويحافظ على تاريخهم وتراثهم وحضارتهم.

«رشاد»: تمثل صوت مصر المسموع

وأوضحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن هناك أهمية كبرى لامتلاك مصر قناتين إقليمية ودولية، تليقان بها اسماً ومكانة، وتابعت: «لا يختلف أحد على أن نجاح القناة فى مهام رسالتها الإعلامية، حتى الآن، وبات أمراً حتمياً تزامناً مع معاناة المنطقة العربية والمحيط الإقليمى من فراغ إعلامى كبير منذ ثورات الربيع العربى».

وواصلت «رشاد»: هذا الفراغ الإعلامى استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تسده، بعد انعدام ثقة الجمهور فى كثير من القنوات الفضائية، والقناة الجديدة من خلال السياسة الإعلامية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستعوض هذا الفراغ، وستكون القناة قادرة على جذب المشاهدين والمتابعين عبر التفاعل مع كافة الأحداث بالشكل اللائق والمتميز، من خلال امتداد البث وصولاً إلى السوشيال ميديا لتوسعة جمهور المشاهدين للقناة، خاصة مع ما حدث من حالة خصام للكثير من جمهور الفضائيات للشاشة والاتجاه إلى السوشيال ميديا خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت «رشاد» إلى أن الإعلام المصرى لا يزال قادراً على التطوير والإبداع، والريادة الكاملة وسيكون له أثر كبير فى إكمال الرسالة الإعلامية، التى كانت تنقصها بعض الأمور، كما ستكون الرسالة الإعلامية لمصر أكثر وضوحاً عما كانت عليه فى الماضى، وسيكون لها صوت مسموع».

«مصطفى»: سيتعاظم دورها التنافسى وتتصدر الإعلام العربى قريباً

وأكدت النائبة راندا مصطفى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن إطلاق قناة فضائية إقليمية له دوره البالغ فى تغيير خريطة الإعلام دولياً، وتابعت أن القناة نواة حقيقية للتنمية والتحضر، وأن المتحدة للخدمات الإعلامية تحسن إجراءاتها لإصلاح وأحوال الإعلام بهذه الرؤى، وأشارت إلى أن إطلاق قناة إقليمية فى مصر، كان حلماً حوّلته الشركة المتحدة إلى واقع، وبمرور الوقت سيتعاظم دورها التنافسى فى الوسط الإعلامى، وستتربع على عرش الإعلام خاصة أن الإعلام الإقليمى يمثل النواة الحقيقية للتحضر.

وأضافت أنها توقعت أن يكون للقناة الجديدة دور كبير فى نقل الحدث أولا بأول وقت وقوعه بحيادية تامة وشفافية تعكس مهنية العاملين بها، وأن يكون لها دور بارز فى توجيه الرسائل الإعلامية بحرفية عالية للعالم أجمع، كما أنه سيكون لها دور يتعاظم من خلال المواد التى يتم بثها لدحض الشائعات والأكاذيب التى تروج سمومها قنوات الشر والدم.

وطالب النائب عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، بدعم القناة الجديدة وتوفير كافة الإمكانيات لها لضم العناصر المؤهلة مهنياً، بحيث تكون قادرة بهم على تحقيق التنافسية مع مختلف القوى الإعلامية الإقليمية والدولية، ولفت «النحاس» إلى أهمية الإسراع فى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لضمان توافر كافة المعلومات للإعلام بما لا يتعارض مع الأمن القومى للبلاد.

من جانبه، قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الحفاظ على الأمن القومى هدف رئيسى فى ظل متغيرات كثيرة ووجود قنوات إقليمية عديدة منافسة وتسارع الأحداث على المستوى الإقليمى والدولى وانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة عن الدولة المصرية، وكان من الضرورى إطلاق قناة قادرة على تغطية الشأن الإقليمى من وجهة نظر ورؤية مصرية وعربية.

وأشار «زين الدين» إلى أن الإعلام أصبح له دور فاعل فى إظهار الحقيقة والرد على الشائعات والتعبير عن قوة الدولة وحجم وجودها الإقليمى والدولى وتوصيل رسالتها وشرح رؤيتها للعالم بقوة وإبراز الحقائق ودحض الشائعات والأكاذيب.