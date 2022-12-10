مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: العالم بات يتحدث العربية بعد صعود المغرب

سلط برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الضوء على الفعاليات العالمية الكبرى التي استضافتها الدول العربية خلال الفترة الماضية مثل استضافة مدينة شرم الشيخ لـ COP27 واستضافة قطر لكأس العالم.

وأشاد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بأداء المنتخب المغربي بعد تأهله النصف نهائي كأس العالم 2022 لأول مرة، قائلا إن المنتخب المغربي فاز بجهد بطولي ليحقق إنجازا ليس مغربيا فقط، ولكن عربي وأفريقي أيضا، فالعالم بات يتكلم اللغة العربية، كما أن قطر تقدم أجمل وأفضل نسخة للمونديال.

وأضاف «حجازي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه قبل كأس العالم مباشرةً كانت مصر تستضيف أهم وأفضل دورات قمم المناخ منذ إطلاقها، وهي قمة شرم الشيخ COP27، وهي الأكثر إنجازا لعالمنا العربي والنامي والأفريقي، والأكثر تنظيما بحضور أكثر من 50 ألف مشارك.

ولفت إلى أن السعودية استضافت أمس أول قمة عربية صينية، وهي محط أنظار العالم، وكل تلك الأحداث دلالة على أن العالم العربي يتغير ويتعامل بندية واحترام ويبحث عن المصالح دون الخضوع لاستقطابات الدول المؤثرة، خاصة في مرحلة الأزمة الروسية الأوكرانية والضغوط الدولية التي تمارس في المنطقة العربية.