قناة الحياة ترصد افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان للتيسير على المواطنين

رصدت كاميرا الحياة اليوم، افتتاح مركز خدمات مصر في محافظة أسوان كأول محافظة تشهد مجمع خدمات حكومي نموذجي ومميكن، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودعم الجانب الإمارتي لتطوير العمل الحكومي المصري.

اتفاقية قائمة على التبادل المعرفي

وأوضح محمد القرضاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال التقرير، أن التعاون يأتي من خلال اتفاقية قائمة على التبادل المعرفي في القطاع الحكومي، وتتضمن بناء القدرات وتنمية المهارات.

عوامل مرتبطة بالحضارة والثقافة

ومن جانبه، قال المهندس تامر رفعت، مدير مركز خدمات مصر، إنه تم اختيار المحافظة نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بالحضارة والثقافة ولتكون الانطلاقة من الجنوب لباقي المحافظات.