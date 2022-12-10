رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الحياة ترصد افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان للتيسير على المواطنين

كتب:

محمد أيمن سالم
08:04 م | السبت 10 ديسمبر 2022
الحياة

الحياة

رصدت كاميرا الحياة اليوم، افتتاح مركز خدمات مصر في محافظة أسوان كأول محافظة تشهد مجمع خدمات حكومي نموذجي ومميكن، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودعم الجانب الإمارتي لتطوير العمل الحكومي المصري.

 

اتفاقية قائمة على التبادل المعرفي

وأوضح محمد القرضاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال التقرير، أن التعاون يأتي من خلال اتفاقية قائمة على التبادل المعرفي في القطاع الحكومي، وتتضمن بناء القدرات وتنمية المهارات.

عوامل مرتبطة بالحضارة والثقافة

ومن جانبه، قال المهندس تامر رفعت، مدير مركز خدمات مصر، إنه تم اختيار المحافظة نتيجة لعدة عوامل مرتبطة بالحضارة والثقافة ولتكون الانطلاقة من الجنوب لباقي المحافظات.

 

اقرأ المزيد:

جنات لـ«قناة الحياة»: فوز المغرب على البرتغال إنجاز لا يصدق

قناة الحياة تستعرض مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية نهطاي في الغربية

قناة الحياة تستعرض إنشاء «حياة كريمة» لمجمع مدارس قرية نهطاي بالغربية

قناة الحياة تستعرض مشروع «سكن كريم» في قرية سنباط بمحافظة الغربية

قناة الحياة تستعرض أعمال إنشاء أول وحدة طب أسرة بقرية ميت النور في الغربية
بقلم محمد أيمن سالم