أماكن انقطاع المياه غدا بالمنوفية وسوهاج.. اعرف المواعيد

تشهد عدة أماكن انقطاع المياه غدا الخميس بمحافظتي المنوفية وسوهاج، للصيانة الدورية وربط خطوط شبكات المياه، بالفترتين الصباحية والمسائية، وفقا لإعلان شركتي مياه سوهاج والمنوفية عن القطع، ولذلك يجب على المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه وخاصة المستشفيات والمحال الخدمية والمخابز.

كما تتلقى الشركة الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضي.

أماكن انقطاع المياه غدا

أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية انقطاع المياه غدا الخميس بعدة مراكز ومدن وحددت أماكن انقطاع المياه غدا فى.

-مدينة الشهداء بقرى ساحل الجواير وأشمون، وشنشور وبرشوم ورملة الأنجب وجريس وجوشة.

- مدينة الباجور: بقرى ميت عفيف منوف بطملاوى وميرفي.

- مدينة قويسنا: بقويسنا بابهنس وطه شبرا وشنتيل.

- مدينة شبين الكوم: بالماى والراهب وشبراباص وطوخ المراغنة.

- مدينة تلا: بكفر العرب وبابل.

أماكن قطع المياه

وذلك بمواعيد قطع المياه من 9 صباحا لـ3 عصرا، للصيانة الدورية وغسيل المروقات.

أماكن انقطاع المياه غدا

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انقطاع المياه غدا عن مدينة ساقلتة وقريتي الطوايل والقرامطة بسوهاج على أن يبدأ الانقطاع بأخر دقائق من 11.45 دقيقة مساءً حتى 6 صباح غدا الخميس للقيام بأعمال ربط شبكة مياه العوامية.

مياه مجانية فترة قطع المياه

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج سيارات مياه مجانية بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه غدا بمركز ساقلتة.