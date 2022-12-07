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قطع المياه عن عدة مناطق في الجيزة لمدة 8 ساعات

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سلامة عامر
10:47 ص | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
قطع المياه ــ صورة أرشيفية

قطع المياه ــ صورة أرشيفية

اعلنت محافظة الجيزة، استكمال أعمال تحويل خطوط مياه الشرب بشارع أحمد عرابى المتعارضة مع مشروع توسعات محور 26 يوليو وشارع أحمد عرابي، علما بأنه تم مد خطوط مياه الشرب ومتبقى أعمال الربط للخطوط.

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأعمال سوف تستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات تبدأ في الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة 6 صباح غد الخميس.

وأوضحت أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «شارع أحمد عرابي ومتفرعاته، خلف نادى الترسانة، شارع الحجاز، مساكن العرائس».

عودة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسئولي شركة المياه والشرب والصرف الصحي بالجيزة، بضرورة الإلتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الإنتهاء من الأعمال.

 كلف المحافظ حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات لضمان انتظام العمل. وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن (125).

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.