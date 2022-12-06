أماكن قطع المياه غدا في 4 محافظات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، انقطاع المياه غدا الأربعاء، من 10 صباحا حتى 6 مساء، عن عدة مناطق للتطهير والصيانة الدورية، وذلك عن قرى برمبال القديمة وبرمبال الجديدة وكفر علام وكفر أبو ذكري وميت عاصم والنزل والجمال والجنينة والوحدة المحلية بالبجلات والوحدة المحلية بميت تمامة ومدينة منية النصر والدراكسة وميت طاهر وشرمساح.

قطع المياه غدا في دمياط

كما سيتم قطع المياه عن قرية ميت الخولي التابعة لمحافظة دمياط، للصيانة الدورية وغسيل المروقات، من الساعة 10 صباحا للساعة 6 مساء.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وكشفت شركة مياه بني سويف عن قطع المياه غدا الأربعاء أيضا، بعدة مناطق بالمحافظة، وذلك لوجود كسر مفاجئ بخط 700 مم خرساني على طريق الديابية بمركز الواسطى.

وحددت الشركة أماكن انقطاع المياه عن قرى الديابية وبني حديرو كوم أدريجة وزاوية المصلوب، وكذلك ضعفها عن مدينة الواسطى، وذلك لمدة 12 ساعة بداية من الساعة 9 صباحا حتى 9 مساء.

مواعيد قطع المياه في المنوفية

بينما أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بقطع المياه غدا عن 6 مراكز للصيانة الدورية وغسيل المروقات، وحددت اماكن انقطاع المياه في مراكز تلا وقويسنا وشبين الكوم ومنوف والشهداء والباجور، وذلك من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.