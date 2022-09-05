إصابة 8 أشخاص عقرهم حيوان مسعور في مركز ديروط بأسيوط

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، بعدما عقرهم حيوان مسعور بقريتي باويط وببلاو بمركز ديروط في أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج والحصول على المصل اللازم.

بلاغ بالحادث

كانت غرفة عمليات محافظة أسيوط، تلقت بلاغا من رئاسة مركز ومدينة ديروط، يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من بينهم 6 من قرية باويط و2 من قرية ببلاو نتيجة عقرهم من حيوان مسعور، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج.

حيوان مسعور يعقر مواطنين

وبالانتقال وسؤال المصابين، قالوا إن سبب إلإصابة نتيجة تعرضهم لهجوم من حيوان مسعور ما تسبب في عقرهم وفر هاربا، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، والحصول على المصل اللازم، ووضعهم تحت الملاحظة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.