وزير التموين لـ إيمان الحصري: إضافة مواليد على البطاقات لفئات محددة

أعلن الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارة بضرورة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا من الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي أو «تكافل وكرامة» أو ممن يتقاضون معاشا أقل من 2500 جنيه، أو الحاصلين على مرتبات أقل من الحد الأدنى للأجور والذي وصل حاليا لـ3 آلاف جنيه.

مصيلحي: تسجيل الأطفال أكبر من 4 سنوات

وأضاف «مصيلحي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن توجيه الرئيس شمل كل الأطفال الذين هم أكبر من سن الـ4 سنوات، وذلك بحد أقصى تسجيل 4 أفراد على بطاقة التموين الواحدة.

مصيلحي: الرئيس السيسي وافق على تسجيل المواليد حتى عام 2005

واستطرد: «الرئيس السيسي وافق على تسجيل المواليد حتى 2005، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين، ومنعت جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، إضافة مواليد جدد، وكذا زيادة أسعار العالمية في دعم الخبز، والذي باتت تنفق الحكومة سنويا 67 مليار جنيه بدلا من 51 مليار جنيه في دعمه، بواقع 25 مليار جنيه زيادة في دعم الحكومة للخبز، دون أن يتأثر المواطنون».

وأكد أنه على الراغبين في إضافة المواليد على بطاقات التموين التوجه إلى مديريات التموين على مستوى المحافظات وملء استمارة بسعر جنيه واحد، ومن ثم يسجل اسم كل المستفيدين من الدعم التمويني المقدم، مع توفير بحث اجتماعي من الشؤون الاجتماعية يفيد بحصوله على معاش ضمان اجتماعي، أو مفردات معاش، أو مفردات مرتب.

وتابع: «هيقدم ده مع شهادة الميلاد المميكنة للأولاد للأطفال المواليد ما قبل 2018، والقرار طلع من 10 أيام وتم تعميمه على مديريات التموين، وبقت جاهزة تستقبل الناس».