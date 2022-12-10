وزير التموين لـ إيمان الحصري: لدينا رصيد من الأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن السماح لأي أحد في العالم بالتعامل مع سلعة غذائية دون تصريح، مشيرا إلى أن المصادرة وتحرير قضية ستكون عقوبة حيازة الأرز بدون إخطار مديريات التموين المتواجدة في المحافظات المختلفة.

«مصيلحي»: من يملك فدان فأقل ويقوم بزراعة الأرز فيكون توريده بشكل اختياري

وأضاف «مصيلحي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة تملك حاليًا رصيدا يكفي من الأرز لمدة أكثر من 6 أشهر، ومن يملك فدانا فأقل ويقوم بزراعته محصول الأرز فيكون توريده بشكل اختياري، «علشان منجيش على الفلاح الصغير».

«مصيلحي»: استيراد الأرز من الهند

وأوضح أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي عانت الوزارة عدم وجود الأرز في التموين، وتم استيراد الأرز من الهند، «إحنا دخلنا على الموسم الجديد للأرز من شهر سبتمبر، كان ممكن أقعد ساكت وأقول خلاص سيبه عرض وطلب ويعلى زي ما يعلى، طب هجيب أنا لـ64 مليون مستهلك لبطاقات التموين الأرز منين».