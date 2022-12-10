وزير التموين لـ إيمان الحصري: ارتفاع سعر الأرز الفترة الماضية سببه أشباه التجار

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية خلال الفترة الماضية سببه وجود بعض أشباه التجار الذين اشتروا الأرز وخزنوه ثم باعوه بسعر غال: «كل من ليس له عمل ومعه فلوس كان بيشتغل في الأرز».

مصيلحي: الأرز يعتبر سلعة استراتيجية

وأضاف «مصيلحي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سلعة الأرز يعتبر سلعة استراتيجية وفق قرار مجلس الوزراء قبل 10 أيام مضوا، وهذا يعني أنه وفي حال كان هناك أي شخص حائز لها فيجب أن يعلن عنها، «مش معنى أنه يعلن عنها أننا ناخدها، لكن لازم يقول اللي عنده».

مصيلحي: آخر معاد يوم 25 ديسمبر للإخطار

واستطرد: «أرجوكم أتوجه إليكم آخر معاد يوم 25 ديسمبر للإخطار، والإخطار بيحميك، وبعد التاريخ ده لو لقيت عندك أرز فسيتم مصادرته، وفي الربع الأخير من السنة اللي فاتت ومع بداية التعافي من كورونا بدأت حركة الإنتاج والطلب يزيدوا وبرميل النفط أيضا، ما أدى إلى زيادة كل الأسعار».

وأوضح أنه خلال النصف الثاني من العام الماضي عانت الوزارة عدم وجود الأرز في التموين، وتم استيراد الأرز من الهند، حتى باتت هناك حالة شح في الأرز، «إحنا داخلين على الموسم الجديد للأرز من شهر سبتمبر، كان ممكن أقعد ساكت وأقول خلاص سيبه عرض وطلب ويعلي زي ما يعلي، طب هجيب أنا لـ64 مليون مستهلك لبطاقات التموين الأرز منين».