عميد «طب طنطا» يكشف تفاصيل استخراج موبايل ظل شهرين في «معدة شاب»

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن الشاب الذي عثر في معدته على هاتف محمول قد مر بأزمة نفسية بعد ابتلاعه له، وخشى إبلاغ أهله بهذا بعدما قام بابتلاعه، حيث بقي في معدته مدة شهرين، لافتا إلى أن الهاتف كان ملفوفا في كيس بلاستيكي، ما منع تفاعل الهاتف المحمول ومكوناته مع الأحماض التي تفرزها المعدة.

يعاني من قيء وألم في البطن

وأوضح « غنيم » في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية «dmc»، أن المريض عندما وصل للمسستشفى كان يعاني من قيء والآم في البطن، جيث شك الأطباء في وجود انسداد معوي لديه، وتم إجراء أشعة بينت وجود جسم غريب بداخل معدته، وبسؤاله اعترف أنه قد فقد هاتفه.

الفريق الطبي بدأ العمل بالمنظار

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن الفريق الطبي بدأ العمل بالمنظار في وجود فريق من جراحة الجهاز الهضمي والقلب والصدر تحسبا لأي طوارئ، لافتا إلى أن فريق العمل تمكن من استخراج الهاتف عن طريق المنظار بشكل دقيق جدا دون إصابات تذكر.

العملية استغرقت ساعة متواصلة

وأكد عميد كلية طب جامعة طنطا أن العملية استغرقت ساعة متواصلة من عمل المنظار في ظل استعداد طاقم طبي متكامل ووحدة عناية مركزة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي تعاون بشكل كامل للوصول لأفضل حل وخروج المريض بأفضل حالة وأموره الصحية أصبحت مستقرة.