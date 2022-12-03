إيمان الحصري تحتفل بذوي الهمم: حلقة اليوم من «مساء DMC» مترجمة بلغة الإشارة (فيديو)

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن العالم يحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم، لتوعية المجتمعات بحقوقهم ودمجهم داخل المجتمع وتمكينهم من الحياة بشكل طبيعي.

وأضافت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «الحلقة ستكون مترجمة بلغة الإشارة، وذلك من خلال الزميل تامر السيد، لترجمة كل ما يُقال من فقرات ومداخلات وموضوعات بلغة الإشارة».

وتابعت الإعلامية: «من أهم أهداف هذا اليوم هو تذكير المجتمع بأهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الحياة، أي أننا نذكِّر أنفسنا والمجتمع كله بأن هناك أفرادا داخل هذا المجتمع لهم كامل الحقوق لديهم بعض الاحتياجات الخاصة، ومطلوب منا أن نتقبلهم ونساعدهم».

هناك مطالبات بوجود أماكن لركن السيارات الخاصة بذوي الهمم

وأكدت: «هناك مطالبات بوجود أماكن خاصة لركن السيارات الخاصة بذوي الهمم، كما يجب أن تكون وسائل المواصلات ممهدة لهم والمجتمع متعاون معهم، وإذا وفرنا لهم كل هذه الأشياء ولم نزعجهم باحتلال أماكنهم المخصصة للركن ووسائل النقل العامة فإن هذا الأمر يجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم».

وهنأت الإعلامية العاملين في القناة من ذوي القدرات الخاصة، وهم شيماء محمد ومحمود عوض وأحمد مراد، مشددةً على أن الإعاقات الجسدية لا تمنع أحدا من التفوق والنجاح.