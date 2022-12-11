«الداخلية» تقبض على المتهم بالتحرش بسيدة في حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع «فيس بوك» متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بالقاهرة.

تفاصيل واقعة التحرش

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 من شهر ديسمبر الجاري وأثناء توجه (إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة) لإحدى صالات الألعاب الرياضية الكائنة بنطاق محل إقامتها، تعرضت للتحرش من أحد الأشخاص وفر هاربًا.

باستدعاء السيدة والاستعلام منها عن الفيديو، أيدت استياءها من المنشور وناشره ورفضت السير فى الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

القبض على المتهم

وبفحص خط سير المتهم أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وبمواجهته أقر بارتكابها علي النحو الوارد بمقطع الفيديو بقصد التحرش.