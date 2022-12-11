ولي العهد السعودي ورئيس وزراء لبنان يستعرضان أوجه العلاقات الثنائية للبلدين

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في العاصمة «الرياض» أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد رئيس الحكومة السعودية، حرص بلاده، على أمن لبنان واستقراره، وعلى استمرار الدعم الإنساني الذي تقدمه بلاده وفرنسا للشعب اللبناني الشقيق.

ميقاتي يعبر عن شكره لمواقف «الرياض» التاريخية تجاه لبنان

من جانبه، عبر ميقاتي، خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي، عن شكره وتقديره الدائم لمواقف «الرياض» التاريخية تجاه بلاده والدور الأساسي للمملكة العربية السعودية في إرساء المصالحة في بلاده.

أمس الأول الجمعة، شارك رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في القمة «العربية الصينية» التي عقدت في مركز «الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات» بالعاصمة السعودية «الرياض»، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، على التزام حكومة بلاده باتخاذ كل الخطوات التي تمنع الإساءة إلى السعودية وكل الدول العربية لا سيما منها دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

كما أكد ميقاتي، على أهمية انتخاب رئيس للبنان وتنفيذ الإصلاحات التي يتطلع لها الشعب اللبناني والمجتمع الدولي.

«البرلمان اللبناني» يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

ويوم الخميس الماضي، فشل «البرلمان اللبناني» للمرة التاسعة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد فقدان الجلسة النصاب في جولة الاقتراع الثانية، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وفي الجولة الأولى من الاقتراع، صوت 105 نواب، وحصل المرشح ميشال معوض على 39 صوتا، و5 أصوات لـ عصام خليفة، فيما صوت 39 نائبا بورقة بيضاء، و9 أصوات للبنان الجديد، 9 أوراق لأسماء مختلفة، و4 أوراق ملغاة.