«بيج عمار» صاحب الثماني سنوات.. تحدى السرطان بكمال الأجسام

السرطان ذلك المرض الخبيث الذي يدمر أي شخص ويشعره باقتراب النهاية ولكن كان لـ«عمار أحمد علي» ابن الثماني سنوات رأي آخر فقد أعلن تحديه للسرطان بكل قوه وبعد أن كان يرافق والده بطل كمال الأجسام أصبح ينافسه بل ويتفوق عليه في آخر بطولة حصد المركز الأول ووالده المركز الثاني.

دعم رئيس الاتحاد الدولي

وتقول سلمي محمد أحمد والدة عمار لـ«الوطن»: فوجئنا بإصابة عمار بمرض السرطان منذ عدة سنوات واسودت الحياة في نظري ولكن كان عمار يرافق والده أثناء التدريبات في لعبة كمال الأجسام وتحدث مع المدرب أنه أحب اللعبة وبدأ التدريب ونال التشجيع من كل الموجودين حتى شارك في أول بطولة رسمية وحصل فيها على مركز متقدم وفوجئنا بعدها بدعم كبير مادي ومعنوي من الكابتن عادل فهيم رئيس الإتحاد الدولي لكمال الأجسام وكذلك من بطل العالم العميد أحمد سالم الذي يتابعه شخصيا ودائم الاتصال به لتشجيعه».

أول في بطولة الإسكندرية

قال أحمد علي والد عمار: «لم أكن أتوقع أن يتحدي عمار السرطان بهذه القوة حتى أن حالته الصحية تتحسن بصوره كبيرة».

وأكد الدكتور شادي فاضل مدير مستشفى برج العرب لسرطان الأطفال أن التحدي يعجل الشفاء بنسبة 70% والحمد لله عمار يقدم مستوى عاليا في كمال الأجسام وحصل في بطولة الإسكندرية على المركز الأول بينما حصلت أنا على المركز الثاني.

عمار تحدى المستحيل

وشدد مصطفى صقر مدرب عمار أن عمار بدأ بتمارين خفيفة حين كان يحضر التدريبات مع والده حتى طلب مني أن يكون ضمن اللاعبين وبالفعل بدأت تدريبه ووجدت تقدما مذهلا في مستواه وكأنه يتحدى المستحيل وبالفعل هو خامة رائعة وسيكون له شأن عالمي لأنه حصل على المركز الأول في بطولة الإسكندرية كما فاز من قبل ببطولة الجمهوريه وسيكون بيج عمار قريباً.

أما عمار فطلب ألا يتحدث إلا من خلاله قصيدة شعريه تعبر عنه.

أنا عمار

اللي ف روحه وقلبه عمار

أنا عمار

ولا بستسلم ولا بنهـار

قلبي ملان خير من جواه

عندي أمل وإيمان بالله

زي الوردة

لا يمكن تدبل.. ليل و نهار

أنا عمار

فوق الصعب .. كتير عديت

وأخد 100 خطوة لقدام

قولت هكون و أديني بقيت

من أبطال كمال الأجسام

جاي بقـول ل كتيـر حواليا

أجمل شكر وألف تحيه

للي سندني

واللي ساعدني

حتى بكلمة حب قوية

عمري ف وجعي ما قولت الآه

والخوف دايما بتحداه

علشان عندي إيمان بالله

همشي و اكمل 100 مشوار

أنا عمار

وتمني عمار أن يكون بيج عمار لأن مثله الأعلى بيج رامي مؤكدا أنه قادر على تحقيق حلمه ولن يستسلم لحظة للسرطان.