منظمات ورؤساء دول وشخصيات أفريقية تهنئ المغرب بالفوز على البرتغال

هنأ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ‎المنتخب المغربي لكرة القدم لتأهله إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، عقب تغلبه على نظيره البرتغالي بهدف دون مقابل.

الجامعة العربية: المنتخب المغربي يكتب تاريخا جديدا للكرة العربية

وقال أبو الغيط، إن المنتخب المغربي يكتب تاريخاً جديداً للكرة العربية، مضيفا فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بـ«تويتر»: «شرفتم العرب جميعاً وننتظر منكم المزيد بإذن الله»، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وتأهل المنتخب المغربي لكرة القدم إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف النهائي، بتغلبه على نظيره البرتغالي بهدف دون رد أحرزه يوسف النصيري في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول.

بدوره، هنأ الأمين العام لمنظمة «التعاون الإسلامي»، حسين إبراهيم طه، المنتخب المغربي على إنجازه التاريخي، مشيدا بالأداء البطولي لللاعبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

احتفالات صاخبة في شمال لبنان عقب فوز المنتخب المغربي

وفي «طرابلس» شمال لبنان، شهدت المدينة احتفالات صاخبة عقب فوز المنتخب المغربي، أطلق خلالها المشجعون المفرقعات وصيحات التشجيع، رافعين العلم المغربي واللبناني،، فيما شهدت عدة مناطق لبنانية إطلاق نار غزير.

وفي المغرب تلقى الملك محمد السادس، التهنئة في اتصالات هاتفية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

وفي الإمارات، قال نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد، إن لا صوت يعلو فوق صوت المغرب في كأس العالم، مضيفا عبر تغريدة :«مبروووووك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب»، فيما أشار العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في برقية تهنئة للملك محمد السادس، إلى إنجاز تاريخي عالمي كبير.

وقال ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد، إن منتخب المغرب يواصل التألق والأداء المميز، مضيفا، عبر « تويتر»،:« فوز وتأهل مستحق». وفي العراق، أوضح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،إن بلاده تشاطر الأشقاء بالمغرب الفرحة بتألق المنتخب المغربي الذي كتب التاريخ بتأهله.

وفي الأردن، قال ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، بـ«تويتر»، إن «أسود الأطلس» يصنعون التاريخ.

إفريقيا، قال «الاتحاد الأفريقي لكرة القدم» في تغريدة: «تاريخ قاري! يا له من إنجاز لأسود الأطلس»، فيما قال نجم كرة القدم المعتزل في ساحل العاج وأسطورة نادي «تشيلسي» الإنجليزي، ديدييه دروجبا، على «تويتر»: «أحسنت صنعا يا المغرب بهذا الإنجاز..عاشت أفريقيا».

صمويل إيتو: القارة بأكملها تشجع المنتخب المغربي

وفي الكاميرون، قال المهاجم السابق، رئيس اتحاد كرة القدم، صمويل إيتو: «القارة بأكملها تشجعكم»، فيما أشار الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، عبر «تويتر»، إلى فوز تاريخي واستثنائي، مضيفا أن تأهل أسود الأطلس لقبل نهائي كأس العالم 2022 هو تأهل لكل أفريقيا.

وأعرب ديبي، عن دعم بلاده بالكامل ممثلي أفريقيا في النهائي، مضيفا: « بطل أفريقيا العالمي»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

شاكيرا: «هذا الوقت لأفريقيا»

وفي الولايات المتحدة، هنأ مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السايارت الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المنتخب المغربي بالصعود إلى نصف نهائي كأس العالم، فيما هنأت المغنية الكولومبية شاكيرا، المتخب المغربي، عبر كلمات أغنيتها الشهيرة في مونديال جنوب أفريقيا: «هذا الوقت لأفريقيا».

وفي ألمانيا، قال لاعب المنتخب السابق مسعود أوزيل: «فخور ويا له من فريق! ويا له من إنجاز للقارة الأفريقية والعالم الإسلامي».