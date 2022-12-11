فيلم تسجيلي جديد يوثق رحلة فنان شاب من القاهرة لأسوان.. 900 كيلو

سجل الفنان الشاب شريف ثروت رحلته التي تصل مسافتها لـ900 كيلومتر ما بين القاهرة وأسوان في فيلم تسجيلي قصير مدته 30 دقيقة، وفيه تدور رحلة الشاب المصري المسافر عبر دراجته الهوائية، ويتعرض خلالها للعديد من المواقف غير المألوفة بالنسبة له، والتي جسدها في الفيلم التسجيلي، بخلاف مقابلته للعديد من الأشخاص في تلك الرحلة الشاقة.

الشاب يستمع لحكاوي الناس وقصصهم

يعرض الفيلم تجربة جديدة عبر الرحلة الممتدة على مسافة 900 كيلومتر يمر خلالها بالعديد من القرى والمناطق في مختلف محافظات الجمهورية، ويتحدث مع أهلها من عامة الناس ويستمع لحكاويهم وقصصهم الخاصة بتلك المناطق.

الفيلم سيعرض في يناير 2023

وكشف الفنان الشاب شريف ثروت، تفاصيل فيلمه التسجيلي الجديد «900 كيلو»، مؤكدا أن الفيلم القصير سيعرض تجربة جديدة ومختلفة، وهو الفيلم الجاري تصويره خلال الفترة الحالية، على أن يتم الانتهاء منه وعرضه بشكل رسمي في شهر يناير من العام المقبل 2023.

وأوضح «ثروت» في تصريح لـ«الوطن»، أن الفيلم هو من نوعية الأفلام القصيرة، وفيه تم تسجيل الكثير من الأهالي والأشخاص الذين قابلهم خلال رحلته، وهم من عامة الناس وليسوا بالفنانين، وجميع الحكايات والقصص التي ستكون موجودة في الفيلم والخاصة بالأهالي حقيقة ونابعة من ثقافتهم وعاداتهم الخاصة.

جدير بالذكر أن الفنان الشاب يشارك كذلك في فيلم «مطرح مطروح»، والذي يلعب دور البطولة فيه الفنان الكبير محمود حميدة، وكريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامي مغاويري، محمد السعدني، ومحمدي القاضي، وهو من تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان وإنتاج المنتج محمد السبكي.

تدور أحداث فيلم «مطرح مطروح» في إطار كوميدي خفيف لفترة حقبة الأربعينات، وفيه يجسد «حميدة »دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر، وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.