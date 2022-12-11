أستاذ علاقات دولية: القمة «العربية- الصينية» استثنائية وتحقق منفعة مشتركة

قال الدكتور حامد فارس، الأستاذ في العلاقات الدولية، إنّ قمة القادة العرب مع رئيس الصين استثنائية، في ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم، كونها وضعت خارطة طريق واضحة للعلاقات العربية الصينية، مع وضعها إطار مؤسسي لتتحرك به القوى العربية مع قطبٍ مهم بالعالم الآن، وهي الصين، موضحًا أنّ العلاقات «العربية - الصينية» تعكس الاتجاه الذي تسير به القوى العربية من توسيع دائرة اهتمامها بالسياسية الخارجية، إذ أصبح هناك زخم كبير بين الأقطاب الثلاثة الموجودة الآن وهي «الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا».

الدول العربية تسير بمبدأ «رابح - رابح»

وأضاف «فارس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية extra news، أنّ العلاقات العربية مع الأقطاب الثلاثة تحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة للدول العربية في مبدأ واضح تسير عليه الدول العربية وهو مبدأ «رابح - رابح»، أو مبدأ المنفعة الاستراتيجية المشتركة للكل، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي بأكثر من مرة.

الشراكات بين الدول العربية تحقق المنفعة المشتركة

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أنّ الشراكات بين الدول العربية هي التي تحقق المنفعة الاستراتيجية المشتركة، إضافة إلى كونها تؤسس لوجود حوارٍ يُحقق الكثير من النتائج على أرض الواقع بالكثير من القضايا التي تحتاج إلى وجود تكاتف عربي واضح لحل هذه القضايا بالاتفاق مع القوى المهمة اللاعبة بالمشهد الدولي.