مساعد وزير الخارجية الأسبق لقناة الحياة: العرب يزودون الصين بـ50% من احتياجاتها للطاقة

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الصين تعتمد على 50% من احتياجاتها من الطاقة من المنطقة العربية والخليج، والدول العربية بدأت تجارتها تصل مع الصين إلى نحو 400 مليار دولار؛ فهي الشريك التجاري الأول في عالمنا العربي.

المصير المشترك بين الشعوب

وأضاف «حجازي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الصين تطرح رؤى وأفكار تتحدث عن المصير المشترك بين الشعوب والدول من خلال تبادل المصالح، لافتا إلى أن مبادرة الحزام والطريق نمط جديد للعولمة قائم على الاحترام المتبادل ورفعة شأن قيم ومبادئ الأمم المتحدة وأكثر إنسانية وعدالة.

كلمة الرئيس مهمة وشاملة

وتابع: «كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية مهمة وشاملة، ولم يتحدث فيها على لسان مصري أو عربي أو أفريقي فقط ولكن على لسان العالم الثالث، وعدالة النظام الاقتصادي العالمي وأهمية التفرغ للقضايا الكبرى التي تواجهنا وبالتالي هذا الحدث المهم قائم على تبادل المصالح نحو مصير مشترك».