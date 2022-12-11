«الأرصاد» تحذّر من الأتربة العالقة في الجو نهارا: تؤثر على مستوى الرؤية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الأتربة العالقة في الجو خلال ساعات النهار، خاصة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ما يؤثر على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها بشأن حالة الطقس، أنّ الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة غرب البلاد، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لافتة إلى استمرار الطقس المعتدل اليوم على مدن ومحافظات شمال البلاد، وصولا إلى منطقة مصر الوسطى وشمال الصعيد، كما يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 24 - 15

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 24 - 05

- كفر الشيخ 24 - 15

- المنصورة 25 - 14

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 12

- السويس 24 - 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 19

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 13

- وادي النطرون 24 - 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26 - 11

- العريش 23 - 12

- رفح 23 - 13

- الطور 25 - 14

- كاترين 20 - 05

- رأس سدر 24 - 13

- نخل 23 - 05

- طابا 24 - 14

- نويبع 25 - 14

- حلايب 26 - 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24 - 10

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 27 - 10

- الأقصر 27 - 11

- أسوان 28 - 12

- الوادي الجديد 26 - 11

- أبو سمبل 27 - 11

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 26 - 20