درجات الحرارة اليوم الأحد.. العظمى في القاهرة 24

أصدر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تسودها أجواء حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلة للبرودة في أول الليل باردة في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأكدت الأرصاد، تكوّن شبورة مائية على مختلف الأنحاء، على أن يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن الجمهورية المختلفة، وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 24- 15

- العاصمة الإدارية 24- 14

- 6 أكتوبر 24 - 14

- بنها 24- 15

- دمنهور 24- 05

- كفر الشيخ 24- 15

- المنصورة 25- 14

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25- 12

- السويس 24- 13

- الزقازيق 24 - 14

- شبين الكوم 24 - 14

- طنطا 24 - 13

- شلاتين 28 - 19

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23- 13

- وادي النطرون 24- 14

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 11

- سيوة 26- 11

- العريش 23- 12

- رفح 23- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 20- 05

- رأس سدر 24- 13

- نخل 23- 05

- طابا 24- 14

- نويبع 25- 14

- حلايب 26- 19

- شرم الشيخ 27 - 18

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 26- 17

- الفيوم 24 - 12

- بني سويف 24- 10

- المنيا 24 - 09

- أسيوط 24 - 09

- سوهاج 25 - 10

- قنا 27 - 10

- الأقصر 27- 11

- أسوان 28- 12

- الوادي الجديد 26- 11

- أبو سمبل 27- 11

- أبو رماد 27 - 19

- رأس حدربة 26- 20.