استشاري علاقات أسرية تضع روشتة لعلاقة زوجية ناجحة: «البحث عن لغة حوار مشتركة»

خلافات متكررة ربما يتعرض لها الزوجين لأسباب مختلفة، ويبدأ معها التساؤل حول كيفية حلها، للعيش في بيئة هادئة لا تؤثر على الأطفال، وهو ما أوضحته الدكتورة منى شاكر أخصائي نفسي واستشاري العلاقات الأسرية، قائلة إنّ الخلافات بين الزوجين أمرًا طبيعي، شريطة تناول الخلاف من منطلق البحث عن حل للمشكلات، وليس التعامل مع المشكلات على أنها حرب تتطلب انتصار أحد الأطراف وهزيمة الطرف الآخر، لافتة إلى أن «الندية» في العلاقة بين الرجل والمرأة تسير بالعلاقة إلى نهايتها، كون الرجل طبيعته تختلف تمامًا عن طبيعة المرأة، من حيث التفكير والطباع والسمات الشخصية.

أنواع الخلافات بين الزوجين

وأضافت شاكر في حوار على فضائية «Nile Family»، أنّ الاختلافات بين الزوجين تنقسم إلى خلافات اعتيادية، وتندرج تحتها الاختلاف في حب أنواع معينة من الطعام وطريقة النوم وغيرها، وخلافات جوهرية تتعلق بالأمور الأكثر عمقًا وتعقيدًا، والتي يؤدي فيها كثرة الخلاف إلى عدم وجود لغة حوار مشتركة بين الطرفين وحدوث نفور بينهم، مشددة على خطورة النوع الثاني والذي قد يجعل أحد الطرفين يلجأ إلى تقليل من قدر الطرف الآخر لإثبات صحة وجهة نظره.

حياة اجتماعية صحية للأبناء

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية، أن اعتقاد أحد الزوجين قدرته على تغيير الطرف الآخر هو اعتقادًا خاطئ تمامًا، ويؤدي بالعلاقة إلى الفشل، إذ من الضروري تجاوز مرحلة الانبهار الأولية، والتأكد من التوافق قبل إتمام الزواج من وجود لغة تفاهم مشتركة، لافتة إلى أنّ الزواج يعد مؤسسة لتكوين أسرة، ولا يمكن النظر إليها على أنها علاقة بين الزوجين المقبلين على الزواج فقط، بل هو ترابط وتداخل بين عائلتين، فالأسرة التي من المتوقع أن تثمر عن أبناء، تجعل من الضروري وجود إطار عائلي طبيعي ينتمي إليه هؤلاء الأطفال، بأن يكون لهم أب وأم وجد وخال وخالة وعم وعمة، لينعموا باستقرار عائلي يوفر لهم حياة اجتماعية صحية.