محامي المتهمين بالتسبب في وفاة طفلتين بالإسكندرية: سنطالب باستدعاء شهود الإثبات

تبدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية «إيمان» و«سجدة»، عقب حقنهما بمضاد حيوي أدى لوفاتهما، وهم صيدلانية وعاملة لديها، بالدائرة 22 محكمة جنايات الإسكندرية.

وقال عمرو عبد السلام، محامي المتهمين، لـ«الوطن»، إن الجلسة إجرائية، وينوي المطالبة خلالها باستدعاء شهود الإثبات، وهيئة الدواء المصرية، والطبيب المعالج، وطبيب مصلحة الطب الشرعي، لسؤالهم حول الواقعة.

إحالة الصيدلانية والعاملة للمحكمة

وكانت النيابة العامة أحالت «م.م.م»، صيدلانية، و«ن.ال.ال»، طالبة في كلية التمريض بجامعة الإسكندرية، وعاملة في الصيدلية محل الواقعة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بحقن الطفلتين «إيمان» و«سجدة» بحقنة عمدًا أدت إلى موتهما، بعدما أقامت الدليل من شهادة 9 شهود، وتقرير الطب الشرعي، وما تبين من خلال معاينتها للصيدلية ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

وبحسب بيان النيابة العامة انتهت التحقيقات إلى أن المتهمة الثانية حقنت المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما له، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، وأن حقن المرضة من الأفعال الماسة بجسم الإنسان، ويحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، ما أدى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الأولى اشتركت مع الثانية بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية.

الوفاة نتيجة الحساسية

واستندت النيابة على شهادة والدي الطفلتين، واللذان أكدا أن العاملة في الصيدلية هي من حقنت ابنتيها بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وشهادة رئيس قسم الطب الشرعي في الإسكندرية خلال التحقيقات بأن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار، والذي أحدث مضاعفات في جسيمهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسية.

وعثرت النيابة خلال معاينة الصيدلية على بقايا حقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءها على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وأكدت المتهمة العاملة في الصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.

واستندت النيابة إلى إقرارات المتهمتين في التحقيقات خاصة أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء الاختبار، وتأكدت من صحة الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة في الصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها للطفلتين، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وتم مواجهة المتهمين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.

جرد محتويات الصيدلية

وسألت النيابة 3 مفتشات صيادلة في هيئة الدواء المصرية، أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة، لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، والتي أكدن بشهادتهم في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرح لهم بحقن المرضى باعتبار هذا العمل أصيلًا للأطباء وحدهم، وأنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة، العمل في الصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتهن الصيدلية، وجود مخالفات بها.

وأسندت النيابة إلى المتهمة العاملة في الصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجه يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، فيما أسندت إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي جرى كشفها خلال التحقيقات للتصرف فيها استقلالًا.

بلاغ بوفاة طفلتين

وكان اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلتين تتهم فيه صيدلانية وعاملة لديها بإعطاء طفلتيها عقارًا تسبب في وفاتهما.