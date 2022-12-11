موفد «القاهرة الإخبارية»: «الركراكي» قال إنه جاء لقطر لكتابة التاريخ

قال محمود شوقي، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» في قطر، إنه أثناء مشاركته في الأجواء الاحتفالية مع جماهير المنتخب المغربي لكرة القدم بعد التأهل إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم، قال له وليد الركراكي، المدير الفني لأسود الأطلس، إنه جاء إلى مونديال قطر لكتابة التاريخ، وقد حدث بالفعل.

نجوم المنتخب المغربي وجهوا الشكر إلى الجمهور العربي

وأضاف موفد «القاهرة الإخبارية» في قطر، في رسالة على الهواء من العاصمة الدوحة، إن نجوم المنتخب المغربي وجهوا الشكر إلى الجمهور العربي لما وجدوه من دعم وتشجيع غير مسبوق خلال فعاليات المونديال.

حارس مرمى المغرب أهدى جائزة أفضل لاعب إلى صاحب الهدف التاريخي

وتابع موفد «القاهرة الإخبارية» في قطر، أن ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي أهدى جائزة أفضل لاعب التي حصل عليها في مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال إلى زميله يوسف النصيري صاحب الهدف التاريخي الذي حسم اللقاء لصالحهم وصعد بهم إلى نصف نهائي المونديال.

وهنأ عزيز بوعبيد، نجم المنتخب المغربي السابق، أسود الأطلس بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف، قائلا: «مبروك للأمة العربية هذا الإنجاز التاريخي، وأسود الأطلس فرحوا الشعب المغربي والأفارقة، ومثلوا العرب أحسن تمثيل في قطر التي نظمت المونديال بشكل عظيم».