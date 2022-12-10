لاعب منتخب المغرب السابق لـ يوسف الحسيني: فوز أسود الأطلس إنجاز تاريخي للعرب

هنأ عزيز بوعبيد، نجم المنتخب المغربي السابق، أسود الأطلس بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف، قائلا: «مبروك للأمة العربية هذا الإنجاز التاريخي، وأسود الأطلس فرحوا الشعب المغربي والأفارقة، ومثلوا العرب أحسن تمثيل في قطر التي نظمت المونديال بشكل عظيم».

عناصر محترفة بالمنتخب الفرنسي

وأضاف «بوعبيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه كان يتمنى مواجهة المغرب للمنتخب الإنجليزي في نصف النهائي؛ لأن فرنسا بطلة العالم ولديها عناصر محترفة في كل بطولات العالم.

بونو أفضل لاعب في المباراة

وأشار إلى أن أفضل لاعب مغربي في المباراة أمام البرتغال هو «مرابط» وحارس المرمى «بونو».

يذكر أن المنتخب المغربي تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في دور الـ16 على إسبانيا بالركلات الترجيحية، فيما فازت البرتغال على سويسرا بنتيجة 6-1، ليلتقي الفريقان اليوم ويتمكن أسود الأطلس من تحقيق فوز تاريخي ويصعد للمربع الذهبي لأول مرة عربيًا وإفريقيا ليضرب موعدا مع فرنسا.