محلل سياسي أمريكي لقناة القاهرة الإخبارية: واشنطن تقيم علاقات بالقوة مع بعض الدول

أكد الباحث والمحلل السياسي الأمريكي إيهاب عباس، أن العلاقات البريطانية الأمريكية كانت متذبذبة منذ نشأة الولايات المتحدة الأمريكية، وانفاصالها عن التاج البريطاني ودخولها في حرب لطرد البريطانيين، لافتًا إلى أنه منذ لك الحين وضعت هذه العلاقات في إطارها السليم، وأصبح الشريكان مكملان لبعضهما.

الهيمنة الأمريكية حدثت بعد الحرب العالمية الثانية

وأوضح «عباس» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامية جومانا هاشم، في برنامج «10 داونينج ستريت» باستديو فضائية «القاهرة الإخبارية» بالعاصمة البريطانية لندن، أنه بعد الحربين العالمية الأولى والثانية، حدثت الهيمنة الأمريكية على العالم.

وأشار المحلل السياسي، إلى أن القدرات البشرية والاقتصادية والجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية، هي التي أهلتها لكي تكون القائد لهذا العالم، خاصة أنها سارعت في بناء اقتصادها وحدثته بالتكنولوجيا المطلوبة، وسمحت للهجرات من كل أنحاء العالم، خاصة المميزين في المجالات المختلفة.

ولفت إيهاب عباس إلى أن أمريكا أصبحت تقود العالم من هذا الإطار، معتبرًا أن التوسع الإمبراطوري والاستيطاني مفهوم غير موجود لدى أمريكا، لكنها تستولي على العقول والاقتصاديات والاستيلاء على البترول.

أمريكا تقيم علاقات بالقوة وبالسياسة مع بعض دول العالم

وأكد «عباس» أن الولايات المتحدة الأمريكية تقيم علاقات بالقوة، وأخرى بالسياسة والدبلوماسية مع عدد من دول العالم.

وشدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لبريطانيا باعتبارها الحليف الموثوق به، لكن المتخصيين يعتبروا أن هناك تبعية بريطانية لأمريكا تفرضها الأحداث، ضاربًا المثل بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ووعود الرئيس السابق دونالد ترامب باتفاقيات تجارية مثمرة لم تحدث حتى الآن.