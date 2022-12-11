تشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق استوديو شبرامنت

انتقلت جهات التحقيق بالجيزة إلى مكان حريق استوديو شبرامنت في منطقة أبو النمرس، وأمرت بتشكيل لجنة من الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق؛ لبيان أسباب حدوثه وموافاة النيابة بنتائج ما توصلت اليه المعاينة.

كما أمرت الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف وجودهم في المكان لحظة الحادث، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحريق.

تفاصيل حريق شبرامنت

أما عن تفاصيل الحريق، فقد ورد بلاغ الى رجال الشرطة بأبو النمرس يفيد نشوب حريق هائل داخل استوديو داخلي بمنطقة فرع كامل، وانتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتبين من الفحص أنّ الاستوديو الذي اندلع فيه الحريق ملك المدعو أحمد بلال، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ18 سيارة إطفاء وسلالم الهيدروليك، وخزانات المياه لمجابهة النيران، قبل امتدادها للأماكن المجاورة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران، دون أي خسائر بشرية أو إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.