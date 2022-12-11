حبس متهمين 4 أيام لحيازتهما مخدرات وسلاح بسوهاج

قررت جهات التحقيق المختصة بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهما كمية من المواد المخدرة «حشيش - شابو»، وسلاح محلي الصنع.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث الواقعة، عقب تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام 2 من العناصر الإجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة مركز جرجا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

الاتجار في المواد المخدرة

بتكثيف التحريات، تبين من قيام كل من «هـ. ف. م. خ»، 37 سنة، عامل، ويقيم بقرية بيت خلاف، و«م. ع. أ»، 22 سنة، عامل، ويقيم نجع كمالي بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين المذكورين، وبحوزة المتهم الأول 1 فرش حشيش ومبلغًا ماليًا وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 400 جرام من مخدر الشابو ومبلغ مالي حصيلة الاتجار.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق المختصة.

عقوبة الاتجار في المخدرات

وقال مهران محمد، محام، إنه المادة رقم 33 من قانون العقوبات نصت على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المشدد بدءا من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «محمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات ينص في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.