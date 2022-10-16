«صحة السويس» تبحث معالجة السلبيات وتشدد على مراجعة إجراءات مكافحة العدوى

عقد الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، اجتماعا تحضيرياً لمراجعة أعمال أقسام الحضانات بمستشفى السويس العام ومعالجة السلبيات لتقديم أفضل رعاية طبية.

بحث معالجة السلبيات

وبحث وكيل الصحة بالسويس من خلال الاجتماع عدداً من السلبيات وسُبل معالجتها لضمان تطبيق أحدث بروتوكولات مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية وتقديم أفضل رعاية للأطفال على بمستشفيات محافظة السويس المختلفة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.

مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية

وقال بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية إن «الحفناوي» شدد خلال الاجتماع على مراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية التي يتم تنفيذها بأقسام الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى السويس العام، لافتاً لمراجعة أعمال أقسام الحضانات بالمستشفى السويس العام بحضور فريق عمل مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية بالمديرية وفريق عمل أقسام الحضانات.

مراجعة وتقييم جميع الحالات التي تم التعامل معها طبياً

وطالب «وكيل وزارة الصحة» بمراجعة وتقييم جميع الحالات التي تم التعامل معها طبياً وفقاً للبرتوكولات العلاجية، موجهاً الهندسة الطبية بالمرور الدوري على أقسام الحضانات وعناية الأطفال، مشيراً لاستمرار انعقاد اللجنة للتحضير لاجتماع متصل حول هذا الشأن.