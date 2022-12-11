سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد

أعلنت البنوك العاملة في القطاع المالي والمصرفي أسعار العملات، اليوم الأحد، مع بداية عمل الأسبوع الجاري، ومن بينها سعر الريال السعودي كواحد من الأوراق المالية التي تلقى تعاملات كبيرة في الشارع المصري.

سعر الريال السعودي

وفق آخر تعاملات وردت اليوم على المواقع الرسمية للبنوك، ترصد «الوطن» سعر صرف الريال السعودي في بنوك مصر، الأهلي، قناة السويس والبنك التجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

في البنك المركزي المصري، سجّل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع، بحسب آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي المصري سجّل الريال السعودي 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع حسب آخر تعاملات وردت اليوم .

سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك البركة، سجل سعر الريال السعودي 6.38 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر العملة السعودية في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.55 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

كما سجلت العملة السعودية في بنك CIB سعر 6.52 جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجلت عملة الريال السعودي 6.50جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وفي بنك الإسكندرية سجل الريال السعودي 6.51جنيه للشراء و6.55 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي في بنك مصر 6.52 جنيه للشراء و6.54 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.