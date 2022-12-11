الأهرامات تستضيف سباق «هاف ماراثون» للعام الرابع على التوالي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أهرامات الجيزة تستضيف سباق نصف ماراثون للسنة الرابعة على التوالي»، بمشاركة عربية ودولية، حيث انطلقت فعاليات سباق «هاف ماراثون» للعام الرابع على التوالي من سفح أهرامات الجيزة، بالتعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار.

4000 متسابق من 79 دولة يشاركون في «هاف ماراثون»

وجاء في التقرير، أنّ فعاليات «هاف ماراثون» على سفح الأهرامات تضم نصف ماراثون، ويستضيف 4000 شاب من داخل وخارج مصر، حيث يعد السباق الحدث الأكبر من نوعه في مصر، ويقام بشكل سنوي في منطقة الأهرامات.

العام الرابع للماراثون

وقال أيمن حقي رئيس الشركة المنظمة، في التقرير: «فكرنا أنّ هذا أفضل مكان يمكننا الجري فيه، لأنه بجوار الأهرامات، حيث المكان رائع والشوارع ممهدة، بدأنا هذا الحدث في عام 2019، ونحن الآن في العام الرابع، بدعم كبير من الدولة، والسباق يتم رعايته من وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار والرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضم 4000 متسابق من 79 دولة من الأجانب المقيمين بمصر وخارج مصر».

وقالت مارينا أمجد، إحدى المشاركات: «أخوض ثاني ماراثون وأعتقد أنّ الأمر رائع لأنه يجمع الناس من دول العالم بأعمار مختلفة، كما أنّه بجوار الأهرامات، وهو شيء لا يمكن لأي دولة توفيره عدا مصر».