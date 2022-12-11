«الأرصاد»: استقرار حالة الطقس.. ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد استقرارا في الأحوال الجوية، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، نظرا لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع أشعة الشمس نهارا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد، أنّ هناك مرتفع جوي على سطح الأرض مع كتل هوائية بين جنوبية شرقية وجنوبية غربية مرتفعة، وخلال ساعات الصباح الباكر تكون الأجواء مائلة للبرودة، ومع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس تكون الأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

أجواء حارة على جنوب الصعيد نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ومع الغياب التام لأشعة الشمس ودخول فترات الليل يحدث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فضلا عن التباين بين النهار والليل، حيث يصل الفارق إلى 12 مئوية، وتكون الأجواء باردة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.