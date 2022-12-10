نشاط للرياح المثيرة للرمالة والأتربة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن طقس غد الأحد، سيشهد نشاطًا للرياح المحملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق غرب البلاد، كما توجد أماكن أخرى تتكون بها الشبورة المائية خلال الصباح.

مناطق تشهد نشاط للأتربة

وذكر هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم السبت، أن طقس غدا الأحد سيشهد رياحًا محملة بالأتربة على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

كما حذر خبراء الأرصاد الجوية، مرضى الحساسية والأطفال من الخروج خلال فترات نشاط الرياح.

مناطق تتكون فيها الشبورة المائية غداً

ولفت البيان إلى أن هناك مناطق تتكون فيها الشبورة المائية صباحاً، وهي بعض الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة والقاهرة الكبري، والسواحل الشمالية، وشمال ووسط سيناء، وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد.